Deen mag alleen eigen vlag verbranden; Saudiër kan de doodstraf krijgen

Extra onderzoek naar drugslab

23 april VEENENDAAL – Extra onderzoek naar mogelijke drugssporen op een schoen moet uitwijzen of een 28-jarige Pool betrokken was bij een drugslab dat in januari werd ontdekt in een woning in Veenendaal. Mariusz K. werd na de ontdekking op straat aangehouden, maar hij ontkent elke betrokkenheid. Hij moet in juli terecht staan.