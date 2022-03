Defensie biedt opnieuw onderdak aan in Harskamp, nu voor Oekraïense vluchtelingen

Door de Rijksoverheid zijn verschillende gemeenten benaderd, waaronder Ede. Er is specifiek naar de locatie Harskamp gevraagd, omdat deze snel beschikbaar is voor een groep van zo'n 800 mensen. Reguliere locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zitten nog altijd vol. Ede zegt ‘vanzelfsprekend’ in te willen stemmen met een verzoek tot opvang.

Dorpsraad is geïnformeerd

De dorpsraad Harskamp is over het verzoek va de Rijksoverheid aan gemeenten voor opvang geïnformeerd. Als er meer duidelijk is, volgt een informatieavond.

Aan het einde van de zomer en in de herfst werd de legerbasis ook gebruikt om vluchtelingen op te vangen. Het ging toen om mensen uit Afghanistan. Tegen de opvang was een protest door dorpsbewoners, dat later op de avond flink uit de hand liep. Er klonken racistische kreten en we werden autobanden in de brand gezet, wat in heel Nederland zorgde voor ophef. Later was er juist veel hulp uit het dorp voor de vluchtelingen.