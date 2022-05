Derde editie festival Woest & Bijster keert groter terug na jaar vertraging

,,Terschelling heeft Oerol, de IJsselvallei heeft de IJsselbiënnale en hier hebben we Woest & Bijster”, zo prijst de Edese cultuurwethouder Hesther Veltman het festival aan. ,,Een kunstfestival dat past bij onze schitterende natuur en ons landschap. Een geweldige manier om al het moois dat onze gemeente te bieden heeft aan de rest van Nederland te laten zien.” Woest & Bijster stond eerder op de rol in 2016 en 2018 en trok vele natuur- en kunstliefhebbers uit de omgeving en elders uit het land naar de Zuidwest Veluwe. Dit keer wordt het groter, het was vorig jaar door de gemeente Ede – voordat onder meer corona roet in het eten gooide – al bestempeld tot evenement met landelijke uitstraling.

Meewaaien met de Witte Wieven

In de afsluitende week (22 tot en met 30 oktober) staan dit najaar eveneens theatervoorstellingen op de rol. Ook wordt er die week een grote tent op het Van Slootenplein in Bennekom neergezet. Daar is het mogelijk om kunstenaars te ontmoeten, te dineren of na te praten over het festival.



Kunstenaars hebben inmiddels de gebieden verkend en een werk gemaakt dat geïnspireerd is door de locatie. Bezoekers treffen bijvoorbeeld in het eeuwenoude Edese bos de verstopte Boskapel van Natasha Rijkhoff en Gijsbert van der Wilt aan. Ze waaien mee met de mystieke Witte Wieven van Nadja Willems tussen de bomen op de Ginkelse Heide.



Zes kunstenaars zullen hun werk ter plekke opbouwen voor publiek bij boerderij Mossel (Otterlo), in het Renkums Beekdal en op Landgoed Quadenoord (Wageningen).