Derde gaslek in dezelfde straat in Ede, opnieuw woningen ontruimd

Woensdagochtend ging het rond 09.00 uur mis tijdens werkzaamheden. De brandweer is aanwezig en verricht metingen zodat er geen gevaarlijke suatie ontstaat. Ook dinsdag ging het mis, toen moesten veertien woningen worden ontruimd . Het is niet bekend hoe veel mensen dit keer hun huis uit moeten. Netbeheerder Liander stuurt een monteur om de gasleiding af te sluiten en te herstellen.

Gesprek met de aannemer

De brandweer vindt drie incidenten in korte tijd in dezelfde straat wel erg veel. ,,Er wordt op dit moment op veel plekken glasvezel aangelegd”, zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Daarbij kan het gebeuren dat een leiding wordt geraakt. Meestal gaat het mis bij het schieten van de laatste meters kabel. Dat gebeurt onder de grond, waarbij je geen zicht hebt. Dan is het risico groter dat je iets raakt. We gaan er niet van uit dat het opzettelijk gebeurt, maar dit is wel aanleiding voor een gesprek met de aannemer.”

Flinke schadepost

Het gebeurt vaker dat een gasleiding of rioolbuis wordt geraakt bij de aanleg van glasvezel. Vorig jaar kwamen in Arnhem tientallen schademeldingen binnen. Bij een huishouden werd een rioolbuis doorboord door een glasvezelkabel, waardoor de wc verstopt raakte en rioolwater in de kelder stroomde. De schade bedroeg zo'n 2500 euro.



Een woordvoerder van KPN, dat opdracht gaf voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, vertelde toen tegen de Gelderlander dat het vaker mis gaat in oudere wijken. Daar zijn de kaarten waar de leidingen op staan vaak minder accuraat. Volgens KPN zijn in Arnhem destijds 40.000 glasvezelaansluitingen aangelegd, waarvoor zo’n 160 kilometer is gegraven. Daarbij zijn 26 schades gemeld.