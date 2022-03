Deur staat in Harskamp open voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar er zijn ook vragen

,,Zo snel na de toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan doen we in Harskamp, een dorp met 3500 inwoners, weer een beroep op u”, zegt de Edese burgemeester René Verhulst in zijn openingswoord. ,,Help ons alsjeblieft, dat vraag ik u. Voor hoelang het is en wanneer de oorlog voorbij is, we weten het niet. Dit is een noodsituatie.”