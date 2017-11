Dit soort natuurfoto's zie je dit weekend in Ede

Het 17-jarige Nederlandse aanstormende talent Rick van der Kraats komt vertellen over zijn eerste stappen in de wereld van de natuurfotografie. In 2011 kreeg hij tijdens een vakantie in Noorwegen een camera in zijn handen gedrukt en dat bleek een schot in de roos. Vorig jaar won hij de WNF Frans Lanting Photo Award in de categorie Young Talent. Dat leverde hem een persoonlijke workshop op met de bekende Nederlandse fotograaf Frans Lanting.



Op het programma staan verder masterclasses over bijvoorbeeld zwart-witfotografie en extreme macrofotografie, er zijn camerademonstraties en de Nature Photographer of the Year wordt bekendgemaakt.



De Gelderlander-lezers krijgen met de kortingscode deGelderlander-talks 10 procent korting op de ticketprijs voor het hoofd- of basisprogramma. Zie voor meer info de website van Naturetalks.