Deze gemeente wil de hondenbelasting afschaffen: ‘Je krijgt er als belastingbetaler niets voor terug’

video Zo’n 11.000 rivier­kreef­ten uit parkvijver gevist: ‘Hopen dat we 90 procent nu hebben’

12 juli EDE - De oogst aan Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver in Ede is met een ruw geschatte 11.000 exemplaren groot te noemen. De onderzoekers van een door de gemeente Ede ingehuurd bureau denken 90 procent van de populatie te hebben gevangen.