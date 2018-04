Deze kilometervreter uit Bennekom gaat voor zijn honderdste marathon

video Wietkweke­rij gevonden in woning Ede

13:58 EDE - Aan de Groenhof in Ede is deze week een hennepplantage gevonden in een huis. In een schuur en in een kamer op de eerste verdieping stonden in totaal ruim 100 planten, meldt de politie. De bewoner is aangehouden, zijn auto is in beslag genomen.