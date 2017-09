Dijk bij Wageningen razendsnel versterkt bij 'grootste oefening ooit'

Bouw woonwijk Nieuw Kortenoord schiet op

26 september WAGENINGEN - De bouw van het tweede deel van de nieuwbouwwijk Nieuw Kortenoord in Wageningen vordert in rap tempo. De bouwvakkers zijn nu volop aan de slag in het gebied ten westen van de Voorburglaan. Daar moet de buurt Tuinwijk verrijzen.