Dijksma: Gebrek aan expertise oorzaak fouten Lelystad

Update A30 weer in beide richtingen open na ongeval met vrachtauto en personenauto

7 november LUNTEREN - De A30 is na een volledige afsluiting van een aantal uur weer in beide richtingen open. Rond 21.30 werd al één rijstrook vrijgegeven voor verkeer richting Ede, een uur later kwam er ook één rijstrook vrij in noordelijke richting.