Dit gebeurt er met dood wild na een aanrijding op de Veluwe: ‘Zo, de cirkel is weer rond’

Update Nieuwe regenboog­vlag bij Bevrij­dings­kerk Wageningen alweer in top na verbran­ding

17 mei WAGENINGEN - De regenboogvlag die wapperde bij de Bevrijdingskerk in Wageningen is vannacht door onbekenden in brand gestoken. Een paar gekleurde stukjes stof liggen nog op de grond, de vlaggenmast is zwartgeblakerd. Kerkbeheerder Nicoline Beijderwellen is verbijsterd en verontwaardigd.