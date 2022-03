Dit is de nieuwe bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research

“De raad van toezicht is heel blij met Sjoukje Heimovaara als onze nieuwe bestuursvoorzitter. Heimovaara heeft een duidelijke passie voor WUR, een heldere visie en is een open en verbindende persoonlijkheid.“, zegt voorzitter van de raad van toezicht WUR, Jeroen Dijsselbloem, over de benoeming. “Haar enthousiasme voor WUR straalt zij in alles uit. Ze staat voor de maatschappelijke betekenis die wij kunnen en willen hebben, en ook voor een onafhankelijke en kritische academische opstelling in een dynamisch veld, waarin de komende jaren grote doorbraken nodig zijn.”