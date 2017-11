Ben Brinkman, eveneens molenaar op de enige beltkorenmolen van de provincie Utrecht, is trots op Rik.



Freak

,,Hij is helemaal gek van molens en weet er alles van af, een échte molenfreak. Als je bijvoorbeeld vraagt welke molen er in Amstelveen of Ridderkerk staat, noemt hij ze op. Hij weet dan ook te vertellen wat voor soort molen het is en wie de molenaar is. Sinds zijn twaalfde is hij bijna elke zaterdag hier. Hij was molengids en deed allerlei klusjes. Als klein jochie hielp hij ook al met draaien, onder begeleiding van de molenaars die hier zijn. Van lieverlee heeft hij allerlei dingen geleerd. Nu mag hij zelf draaien; pas vanaf je achttiende mag je je diploma halen. Je hebt best zware verantwoordelijkheden.”