Dit project van 83,5 miljoen euro moet einde maken aan file-ellende A1-A30 bij Barneveld

Natuurorga­ni­sa­ties: strooi windmolens niet als confetti over de Veluwe

19 februari Plaats windmolens in groepjes op een beperkt aantal aangewezen plekken op de Veluwe. Natuurorganisaties als IVN, Natuur en Milieu Gelderland en Natuurmonumenten reageren hiermee op recent onderzoek waaruit blijkt dat plaatsing van windmolens op en rond de Veluwe funest is voor de wespendief. De wespendief kan gezien worden als symbool-soort: als het slecht gaat met deze soort, gaat het slecht met de natuur in brede zin.