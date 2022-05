Juf VanessaAls klein meisje werd mij weleens gevraagd of ik de dochter was van McCloud. Ik begreep er niks van, tot ik erachter kwam dat dat de bijnaam was van mijn vader Frits, die in Rhenen bij de politie werkte.

Toen ik dat eenmaal door had, antwoordde ik nog steeds niet altijd bevestigend op deze vraag, want ik dacht dat mensen die mijn vader beroepsmatig kenden, allemaal boeven waren.

Ik vond het vroeger wel stoer dat mijn papa politie was. Hij kwam vaak thuis met de spannendste verhalen, mijn broertje en ik hingen aan zijn lippen. Met papa gingen we naar het bos, waar hij van de boswachter hout mocht hakken. In de winter knoopte hij de slee achter de auto en we hebben samen talloze voetstappen in Ouwehand gezet.

Iets wat hij later met zijn kleinkinderen deed. Want toen papa 58 was, mocht hij stoppen met werken. Dat betekende dat onze kinderen een lieve, grappige oppasopa kregen met wie ze heel wat uurtjes hebben geknuffeld, gestoeid, gewandeld, gelezen en spelletjes hebben gedaan.

In zijn vrije tijd kwam papa de ‘boeven’ van vroeger nog weleens tegen. Bij eentje ging hij op bezoek in zorgcentrum De Tollekamp, en hij vertelde dat hij wat ‘mensen die hij kende van zijn werk’ nog op een ijsje van Martino had getrakteerd.

In 2008 overleed mijn lieve moeder. Papa vond troost in zijn kleinkinderen, maar miste zijn maatje ontzettend.

Gelukkig ontmoette hij Tjitske, met wie hij nog heel wat mooie herinneringen heeft gemaakt. Dat hadden er nog veel meer moeten worden.

Helaas heeft corona hem verslagen en is hij zaterdag 30 april in het ziekenhuis in Ede overleden. ,,Je schrijft nog wel een stukje over me in de krant, hè? Zet er maar in: Dit was McCloud, hij werd niet oud.”

Natuurlijk pap, maar het was de bedoeling dat jij het weer uit zou knippen...