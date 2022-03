Dit weekend te doen in de Vallei: bluesroute, mime en fietsexcursie

Wageningen

Van vrijdag tot en met zondag kunnen bluesliefhebbers hun hart ophalen tijdens de Bluesroute Wageningen, waarbij er op verschillende plekken in de stad bluesoptredens te zien zijn. Het programma staat op bluesroutewageningen.nl.

De Arboretumkerk is vrijdag en zaterdag om 20.00 uur het decor van Rachmaninoff De Eerste Keer, waarbij de wereldpremière van het Tweede Pianoconcert centraal staat. Solist Luc Blommers en een speciaal gevormd orkest voeren het stuk uit. Eromheen zijn korte documentaires en muzikale acts te zien. Kaarten reserveren kan via fileco.nl.

In de Superette presenteert Mime Oost zondag om 16.00 uur de mimevoorstelling 4Tea2Tango, waarbij tijdens een theeceremonie lichamen, kopjes en schoteltjes op tangomuziek door de ruimte vliegen. Tickets reserveren kan via desuperette.nl.

Filmregisseur Martin Koolhoven bespreekt zondag vanaf 14.30 uur in Koolhoven’s Keuze in het Heerenstraattheater het thema ‘Mexican Border’. Hij laat filmfragmenten zien, vertelt anekdotes en leidt na de pauze de hoofdfilm From Dusk till Dawn van Robert Rodriguez en Quentin Tarantino in. In april en juni bespreekt Koolhoven twee andere thema’s in het Heerenstraattheater. Zie heerenstraattheater.nl.

Rhenen

Violiste Lisa Jacobs treedt zaterdag om 20.15 uur met The String Soloists op in de Cunerakerk bij Klassiek aan de Rijn. Op het programma staat werk van Scandinavische componisten, zoals Grieg en Sibelius. Kaarten reserveren kan via klassiekaanderijn.nl.

Bennekom

Wie kennis wil maken met de duurzame producenten in de regio die zich hebben verenigd in StreekWaar, kan zaterdag van 12.00 tot 14.30 uur meedoen aan een gratis fietsexcursie in Bennekom. Startpunt is De Kardoen aan het Marktplein 9 in Bennekom. Aanmelden kan via boodschappen@streekwaar.nl.