Dit weekend te doen in de Vallei: boekenmarkt, poëtische wandeling en fluisterconcert

WAGENINGEN

Het centrum is zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur het decor van de Wageningse Boekenmarkt met meer dan 140 kramen. De boekenroute loopt via het plein voor Theater Junushoff, Junusstraat, Poststraat, Hoogstraat en Nieuwstraat tot aan het Salverdaplein.

Daarnaast voeren de Brusselse theatermakers Tim Hammer en Mirthe Dokter zaterdag om 16.00 en 20.00 uur in de Superette de voorstelling STRIJD op, een mix van muziektheater en biologie over de vechtlust in het dierenrijk. De voorstelling is geschikt vanaf ongeveer 10 jaar. Zie desuperette.nl.