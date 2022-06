Dit weekend te doen in de Vallei: Cuneradag, Lekker Bennekoms en Schaapscheerdersfeest

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komend weekend weer genoeg te beleven in de Vallei. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor het weekend.

RHENEN

Zaterdag is er in het centrum Cuneradag met onder meer een markt, muziekpodium en kinderplein. Ook kunnen bezoekers de Cuneratoren beklimmen, de Cunera wandeltocht lopen en naar het slotconcert om 20.00 uur in de Cunerakerk.

EDE

Bij de Schaapskooi op de Ginkelse Heide is er zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur een Schaapscheerdersfeest, met onder andere demonstraties van schapen drijven met honden, een roofvogelshow, kindertheater en een markt.

In de bibliotheek wordt zaterdag om 14.00 uur de literaire middag ‘Ede draagt voor’ gehouden. Eric Jansen presenteert zijn bundel Geheugenheimwee. Verder dragen Larissa Verhoeff, Arjan Keene, Rene Hillenaar, Mart van der Hiele en George Knottnerus voor uit eigen werk. Gratis toegang.

LUNTEREN

Dertien kunstenaars van Kunstlijn Lunteren openen zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur de deuren van hun werkplaatsen tijdens Atelierroute Lunteren. Ook is werk van gastexposanten te zien. Via kunstlijnlunteren.nl is een routekaart te downloaden.

EDERVEEN

Zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur is het Oldtimerdag, met een markt, grasmaaiertrek en een toertocht voor oldtimers, trekkers en bromfietsen.

WAGENINGEN

In het Arboretum Belmonte voert de Wageningse Studententoneelvereniging Pierrot et Colombine vrijdag, zaterdag en zondag om 19.00 uur het stuk Onze Straat op, over klein geluk, stil verdriet en hoe niets blijft zoals het is. Voor kaarten zie wstv.nl/reserveren.

Het Wagenings Kleinkoor geeft zaterdag om 20.00 uur een concert in de Arboretumkerk met onder meer drie anti-oorlogstukken van Shostakovich. Kaarten zijn te koop via info@wageningskleinkoor.nl en aan de zaal.

In de bblthk wordt zondag tussen 14.00 en 16.00 uur het Art meets Culture festival gehouden, met onder meer Syrische muziek, een multicultureel koor en een expositie van kunst uit het azc.

BENNEKOM

Het Van Slootenplein bij de muziektent is zaterdag tussen 16.00 en 21.00 uur een groot terras tijdens Lekker Bennekoms, met livemuziek en culinaire hoogstandjes van lokale horecaondernemers.