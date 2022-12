Dit weekend te doen in de Vallei: Elvis Kerstshow, Winterfestival op Enka en Koren op weg naar Kerst

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in de Vallei.

Bennekom

De Christelijke Oratorium Vereniging Bennekom geeft zaterdag om 16.00 uur een kerstconcert in de Brinkstraatkerk met medewerking van OBK Bennekom. Bij een aantal liedjes mag het publiek meezingen. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Wageningen

In het centrum is zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur een kerstmarkt in de Hoogstraat, met kramen met cadeautjes, kerststukjes en lekkernijen. Verschillende Wageningse koren treden op en de Kerstman is ook aanwezig.

In hotel De Wageningsche Berg is er zaterdag om 20.00 uur een Elvis Kerstshow met Elvis Tribute Artists Ciaran Houlihan, Emilio Santoro en Peter Ryan. Zie voor kaarten fletcherevents.nl/event/elvis/wageningen.

Ede

Rondom het Kantinegebouw in de wijk Enka vindt zaterdag het gratis Winterfestival Op Enka plaats. Van 16.00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers genieten van muziek, (straat)theater, foodtrucks en workshops. Ook is er een Buurtsafari met kunstenaarscollectief Waterlanders. Zie voor het programma cultura-ede.nl/winterfestival.

In de Oude Kerk zingen zaterdag van 9.55 tot 15.50 uur diverse koren kerstliederen tijdens Koren op weg naar Kerst. Zie voor het programma efzo.nl.

In Cultura is vanaf zaterdag tot en met 21 januari de expositie Back to the Future te zien van de leden van het Platform Edese Kunstenaars (PEK). Geïnspireerd door een eigen werk uit het verleden maakten zij nieuw werk.

Creatieve broedplaats STALL staat zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in het teken van Kerst Stall. Er zijn bijzondere producten te koop, vuurkorven, hapjes en drankjes en muziek.

Rhenen

Pianist en oud-winnaar van de Concertgebouw Young Talent Award Nikola Meeuwsen geeft zaterdag om 20.00 uur een concert bij De Korenwinde in Gebouw De Vlam. Hij speelt onder meer werken van Beethoven en Schubert. Zie voor kaarten korenwinde.nl.