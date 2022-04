Dit weekend te doen in de Vallei: Festi Stall, kamermuziek en feest bij Ecodorp Ppauw

WAGENINGEN

In de bblthk vertellen de theatermakers van Waterlanders vrijdag om 20.00 uur alles over hun maakproces. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor nieuwe makers, mensen met ideeën die nog geen podium hebben en alle fans van de Waterlanders. Vrije inloop.

VEENENDAAL

Bij Westerkerkmuziek in de Westerkerk spelen zaterdag om 16.00 uur twee ensembles van de HKU kamermuziek uit de 17de en 18de eeuw. Gratis toegang, wel is er een collecte.

The Five Great Guitars spelen zaterdag om 20.00 uur in Theater Lampegiet Black Magic Woman, the music of Carlos Santana, waarin de mooiste nummers van de legendarische gitarist voorbijkomen. Kaarten bestellen kan via lampegiet.nl.