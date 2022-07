Dit weekend te doen in de Vallei: filmmakers in de bios, uiterwaardenwandeling en insectenexcursie

update Aanwonen­den hekelen nieuwe inrichting sluiproute Franseweg in Elst: ‘Straat wordt gevaarlij­ker’

Fietsers die keer op keer een goot in het midden van de weg moeten oversteken en automobilisten die hun voertuig bij wegversmallingen pardoes over de stoep sturen. Het is Ed Kawka en Jan Pieter den Ouden een doorn in het oog. Het duo is absoluut niet blij met de herinrichting van de Franseweg in Elst.

11 juli