Dit weekend te doen in de Vallei: improvisatietheater, concerten en goochelshow

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in de Vallei.

WAGENINGEN

Kamerkoor Musica Vocale presenteert zaterdag om 20.15 uur in de Grote Kerk het concert The Full Heart met werken van onder meer Poulenc, Stravinsky en Penderecki. Kaarten zijn te koop via musicavocale.nl of vooraf aan de zaal.

Improvisatietheatergroep Liever Veul Bloemen speelt zondag om 15.00 uur in Theater de Wilde Wereld een nieuwe voorstelling over geheimen. Kaartjes reserveren kan via info@lieverveulbloemen.nl

VEENENDAAL

In de Westerkerk treedt zaterdag om 16.00 uur het Chimaera Trio op, bestaande uit een klarinettiste, celliste en pianiste. In Der er et yndigt land brengt het trio werken van de Deense componisten Gade, Norgard en Hartmann voor het voetlicht. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

In de bibliotheek is zaterdag om 14.00 uur schrijfster Nelleke Noordervliet te gast. Ze vertelt over haar nieuwe boek Wij kunnen dit en gaat in op het thema van Nederland Leest: ‘Oud worden, jong blijven’. Zie voor tickets bibliotheekveenendaal.nl.

Goochelaar Steven Kazàn speelt zaterdag om 15.00 uur in De Basiliek zijn interactieve show Super Magic!. Na afloop is er een meet-and-greet in de foyer. Zie voor tickets basiliekveenendaal.nl.

EDE

In Huis Kernhem staat zondag om 12.00 uur het concert The Four Flowersongs op het programma. Sopraan Tineke Roseboom en pianist Erik Onnink brengen de Flowersong-cyclus van componist Albert Wissink in première, afgewisseld met poëzie van de Edese stadsdichter Larissa Verhoeff. Ook zijn werken te horen van Debussy, Hahn en Britten. Zie voor kaarten huiskernhem.nl.

Zondag wordt in Cultura de 20ste editie gehouden van Rockin’ Old School, met optredens van No Name, Greyhound Jam, Friday Mess Band, Braveheart, NIX 18, After Years en After Midlife. Aanvang 12.00 uur met een optreden van No Name in het Atrium, het zaalprogramma begint om 13.15 uur. Gratis toegang.