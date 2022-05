Dit weekend te doen in de Vallei: Johannes Passion, beeldenroute en bluesrock

Eerste Pride in aantocht voor Ede: ‘Het zal niemand ontgaan’

Een regenboogbankje of een zebrapad in de regenboogkleuren. Allemaal leuk en aardig. Maar Ede is toe aan een meerdaagse manifestatie die laat zien dat de lhbti+-community overal is, zegt Xander van Soelen. Hij is een van de initiatiefnemers van de eerste Pride Ede, later dit jaar.

10 mei