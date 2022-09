Dit weekend te doen in de Vallei: Kunst bij de Baron, festivalweekend Landoog en Oogstfeest

Rennen door de regen in Ouwehand voor de beren

Berenliefhebbers zijn niet van suiker. De 350 mensen die zich hadden aangemeld voor de eerste Wildlife Run van Nederland in Ouwehands Dierenpark in Rhenen kwamen zondagmiddag ook vrijwel allemaal opdagen. Om zo ruim 25.000 euro bijeen te rennen voor bedreigde beren, die vaak in benarde omstandigheden in het buitenland verblijven.

