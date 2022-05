Dit weekend te doen in de Vallei: kunstroutes, regionale bands en klassieke muziek

Muzikaal talent uit de regio Ede-Wageningen is zaterdag vanaf 19.00 uur te horen in Astrant bij Ede-Wageningen: Ontspoort! een samenwerking tussen Popcultuur Wageningen, Popupop, Astrant en Cultura. In totaal zeventien acts treden op in setlists van twintig minuten. Het repertoire varieert van metal tot folk en van hiphop tot pop. De toegang is gratis.

De Wageningse Toneelvereniging WDT speelt zaterdag om 20.30 uur en zondag om 14.30 uur onder regie van Karin Schardt Gekkenhuis, to be or not to be in Theater de Wilde Wereld. In een verlaten ziekenhuis voegen drie vroegere patiënten zich bij de uitgebluste voormalig psychiater Tecla. Reserveren via wdttoneel.nl.