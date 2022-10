Dit weekend te doen in de Vallei: Nachtwandeling, sterrenkijkavond en exposities

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in de Vallei.

WAGENINGEN

Tijdens de Nacht van de Nacht is er zaterdag van 19.30 tot 21.00 uur een duistere wandeling over de Eng met een natuurgids. De start is bij Dolderstraat 88 (voormalig korfbalveld). Deelname is gratis en aanmelden kan via wageningseeng@gmail.com.

Het Cantatekoor Wageningen geeft zaterdag om 20.00 uur een najaarsconcert in de Grote Kerk op de Markt. Het koor zingt Petite Messe Solennelle van Rossini en Die Seligkeiten van Liszt. Kaartverkoop via cantatekoorwageningen.nl en aan de deur.

EDE

De komende drie weekenden is in Huis Kernhem van 12.00 tot 17.00 uur de expositie INZICHt te zien van het kunstenaarscollectief Neo Volente uit Wageningen en omstreken. Getoond worden schilderijen, papierkunst, textiele werken, installaties, sculpturen en tekeningen. Gratis toegang.

BENNEKOM

Bij De Kijkdoos in Villa Erica is vanaf zaterdag tot en met 13 november de Najaarsexpositie ‘Groei’ te zien met tweedimensionaal werk van Linda Westera en beelden van Sandra Catsburg. Openingstijden: vrijdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Gratis toegang.

Op het speelveldje achter Knoopkruid 12 is er zaterdag vanaf 20.00 uur een sterrenkijkavond van Sterrenwacht Kreeft. De kijkavond is ook geschikt voor kinderen en eindigt om 22.30 uur. Gratis toegang.

VEENENDAAL

In het kader van de Dag van de Geschiedenis is er zaterdag in de Cultuurfabriek een pop-upexpositie en om 14.00 uur een lezing door Jaap Pilon over de watersnoodramp van 1855 in Veenendaal. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen vanaf 13.00 uur in de hal hun eigen vlot knutselen. Bij Museum Veenendaal is er voor kinderen van 3 tot 12 jaar een workshop ‘kleuren blazen’ met ecoline.

RHENEN

Bij Klassiek aan de Rijn in de Cunerakerk is zaterdag om 20.00 uur barokensemble Combattimento te gast met het programma Händel in Italië. Zie klassiekaanderijn.nl.