Dit weekend te doen in de Vallei: Nits, theater en akoestische optredens

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers de komende dagen weer genoeg te beleven in de Vallei.

Ederveen

Bij MOMOtheaterwerkplaats is vrijdag om 19.00 uur de dubbele voorstelling Villa Zelfrijk en Rebels Atelier te zien. De deelnemers tonen hun mooiste rebelse kostuums die ze zelf hebben bedacht en gemaakt in het MOMO atelier. In Villa Zelfrijk komen beeldende elementen samen met dans en worden levensvragen verbeeld en beantwoord. Zie voor kaarten momotheaterwerkplaats.nl.

Ede

Bij de akoestische ‘Limelight Sessions’ op vrijdag om 20.15 uur in Cultura zijn Chels, Robbie Cavanagh en To Twelve te gast. De 20-jarige Chels zingt melancholische pop met poëtische teksten, Engelsman Robbie Cavanagh brengt muziek die tussen pop en country in zit en To Twelve speelt folkachtige muziek vol mooie harmonieën. Zie voor kaarten cultura-ede.nl.

In de Edesche Concertzaal nemen strijkorkest Ciconia Consort en sopraan Karin Strobos het publiek zaterdag om 20.00 uur mee op een winterse tocht door Denemarken, Noorwegen en Finland. Op het programma staan onder meer werken van Grieg, Bruch en Gade. Zie voor kaarten edescheconcertzaal.nl.

Wageningen

De band Nits, die al meer dan 45 jaar bestaat en eerder The Nits heette, speelt zaterdag om 20.15 uur in Theater Junushoff nummers van het nieuwe album Neon en ouder materiaal. Zie voor kaarten junushoff.nl.

Veenendaal

De hal van de Cultuurfabriek is zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur het decor voor ‘Bekende Veenendaler op het doek.’ Tijdens een interview wordt een Mystery Guest geschetst, waarna de kunstenaars hun schets verder uitwerken. Aan het eind van de dag kiest de gast het mooiste portret. De toegang is gratis.

Rick Hoogendoorn is zondag om 15.30 uur te gast in het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost met de theatermonoloog ‘Oppasopa’. Hij verwondert zich over millennials en haalt herinneringen op aan zijn eigen jeugd en vaderschap. Kaarten zijn te reserveren via ontmoetingshuis.nl of 15 minuten voor aanvang aan de zaal.