Dit weekend te doen in De Vallei: Open Monumentendag, Molenmarkt en theater

Inzittende van auto raakt gewond bij kop-staartbot­sing Veenendaal

VEENENDAAL - Een inzittende van een auto is woensdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing op de Rondweg-Oost in Veenendaal. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

7 september