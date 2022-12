Dit weekend te doen in de Vallei: Pink Floyd Project, Top 2000 Dansfeest en Symphony of Fire

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in de Vallei.

Veenendaal

De twaalfkoppige tributeband Pink Floyd Project speelt vrijdag om 20.30 uur in De Basiliek in chronologische volgorde alle nummers van Pink Floyd uit de Top 2000. Zo komen onder meer Wish you were here, Shine on you crazy diamond en Echoes voorbij, met ruim 23 minuten het langste nummer uit de lijst.

Journalist en schrijver van de Nederlandse Pink Floyd-biografie Wouter Bessels geeft voorafgaand aan de show een interactieve lezing over Pink Floyd in de Top 2000. Verder zingt een koor van bijna veertig Veenendaalse kinderen en jongeren mee met Another brick in the wall. Zie voor kaarten basiliekveenendaal.nl.

Wageningen

In Theater De Wilde Wereld gaan vrijdag vanaf 21.00 uur de voetjes van de vloer tijdens het Top 2000 Dansfeest van Onze Generatie Draait Door, waarbij de deejays dansbare nummers uit de Top 2000 draaien. Ook worden er video’s en liveopnamen op een scherm vertoond. De toegang bedraagt 5 euro (alleen aan de deur), waarvan een deel is bestemd voor het goede doel V!VE l’Initiative, voor meisjes en vrouwen in Burkina Faso, Mali en Ghana.

Ede

In het Stadspark naast de ijsbaan organiseren de gemeente Ede, Ede Viert en Cultura zaterdagavond een programma voor de laatste uren van het jaar 2022. Na de opening om 22.00 uur door stadsdichter Larissa Verhoeff speelt de Edese band Party Stars bekende nummers uit de Top 2000.

Teksten van de liedjes worden op het gemeentehuis geprojecteerd, zodat iedereen kan meezingen. Symphony of Fire geeft om 23.30 uur een liveshow met muziek gemaakt van vuur en bliksem, waarbij sprake is van metershoge vlammen en explosies.

Vanaf 23.59 uur verschijnt er een klok op de gevel van het gemeentehuis voor het aftelmoment. De toegang is gratis. Er is voor 8,50 euro een horeca-arrangement met hapje en drankje te bestellen via cultura-ede.nl.

