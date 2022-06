Dit weekend te doen in de Vallei: PinksterPicknick, circus en exposities

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende pinksterweekend weer genoeg te beleven in de Vallei. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor het weekend.

Ede

Wie zin heeft in een theatraal concert in de openlucht, kan zaterdag om 13.00 en 15.00 uur terecht bij de PinksterPicknick van theatergroep Maanlanders. Met onder andere Heidi Arts, Tineke Roseboom, Enzo Coenen en Keivan Habibi en muziek van Joris Erwich en Mariëlle Woltring (LAVALU). De toegang is gratis. Het concert vindt plaats in het Stadspark aan de Bergstraat 4.

In Huis Kernhem exposeren Gonny Beljaars en Bea Evers de komende drie weekenden tussen 12.00 en 17.00 uur sculpturen en schilderijen. Van Gonny Beljaars zijn krachtige koppen in brons te zien en van Bea Evers semi-abstracte schilderijen die vaak zijn geïnspireerd op de natuur.

Wageningen

De PinksterPicknick van theatergroep Maanlanders is zondag om 13.00 en 15.00 uur ook te zien in Wageningen. Verzamelen bij de Superette aan de Geertjesweg 56. De toegang is gratis.

Het Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging geeft zaterdag om 20.00 uur een lenteconcert in de Grote Kerk. Het repertoire is geïnspireerd op de natuur met werk van onder meer Beethoven, Grieg en Billy Joel. Dirigenten zijn Krista Audere (koor) en Frank Adams (orkest). Tickets zijn te koop via wskov.nl.

Lunteren

In Lunteren klinken zaterdag tussen 13.00 en 20.00 uur shanty’s, smartlappen, dweil- en popmuziek op de Dweil- en Shantydag. Op drie podia in het dorpscentrum wisselen korte optredens elkaar af.

Bennekom

Circus Renz International geeft zaterdag om 15.00 uur, eerste pinksterdag om 15.00 uur en tweede pinksterdag om 15.00 uur voorstellingen op landgoed Hoekelum. Kaarten zijn te koop aan de kassa of via circusrenz.international/tickets.

Veenendaal

Beeldend Veenendaal, de jaarlijks terugkerende expositie voor amateurkunstenaars uit Veenendaal en de directe omgeving, is vanaf zaterdag tot en met 18 juni te zien in de expositieruimte aan de Hoofdstraat 61-63. Het thema is ‘Verbinding’.