Dit weekend te doen in de Vallei: theater, dans en modelbouwtentoonstelling

Wageningen

In de Superette is vrijdag en zaterdag om 20.30 uur en zondag om 15.00 de voorstelling Intention behavior gap te zien. In de absurdistische muziektheatervoorstelling neemt klankkunstenaar Remco de Kluizenaar, bijgestaan door sopraan Tineke Roseboom, zijn eigen koopgedrag in de supermarkt onder de loep. Na afloop is er een informeel nagesprek met een aantal wetenschappers van de WUR. Kaarten reserveren kan via desuperette.nl.

Onder meer Hajo Bruins en Oda Spelbos spelen vrijdag om 20.15 uur in Theater Junushoff in de theaterbewerking van Bonita Avenue, naar het boek van Peter Buwalda. Kaarten bestellen kan via junushoff.nl.

In Theater Junushoff zijn zaterdag om 20.15 uur Anniek Pheifer en Jacqueline Blom te zien in de cabaretvoorstelling En en, die vol zit met brutale inzichten over het dagelijkse leven. Kaarten bestellen kan via junushoff.nl.

Bennekom

Reitze Smit geeft zaterdag om 16.00 uur een concert op het kabinetorgel in de Oude of Sint Alexanderkerk in Bennekom samen met Mariette Holtrop op barokviool. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ede

Holland Dance Festival presenteert vrijdag om 20.15 uur in Cultura de voorstelling Talent on the move, het jaarlijkse tourneeprogramma van de topdanstalenten van Codarts Rotterdam. Kaarten bestellen kan via cultura-ede.nl.

De Nits spelen zaterdag om 20.15 uur in Cultura oud en nieuw werk van de ruim 25 albums die ze maakten. Kaarten reserveren kan via cultura-ede.nl.

In het Plantion wordt zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur een modelbouwtentoonstelling gehouden met schaalmodellen van kranen, zwaar transport, grondverzetmachines en radiografische voertuigen. Zie modelshow-europe.com.