Dit weekend te doen in de Vallei: Veluwse Opera, Romeinse komedie en Elvis en ABBA tributes

EDE

In en rond de Stingerbol is vandaag, morgen en zondag om 21.00 uur de Veluwse Opera te zien, waarin de mythe van het witte wief van Kernhem centraal staat. Aan de voorstelling vol zang, dans en poëzie werken onder meer stadsdichter Larissa Verhoeff en sopraan Tineke Roseboom mee. De opera is ook te zien op 13, 14 en 15 mei. Zie voor meer info en kaarten stingerbol.nl.

In Huis Kernhem is morgen en zondag van 12.00 tot 17.00 uur de expositie Een nieuwe liefde en een nieuw geluid van kunstenares Trudy Koning te zien. Ze toont portretten, stillevens en landschappen. Zie huiskernhem.nl.

Elvis fans komen morgen om 20.00 uur aan hun trekken in Cultura met The Elvis Concert. De band bestaat uit jonge topmuzikanten en een aantal originele bandleden van Elvis Presley. Zanger is de officiële Elvis Tribute Artist Dwight Icenhower. Zie voor kaarten cultura-ede.nl.

Cultura is zondag vanaf 14.30 uur het domein van de liefhebbers van ABBA. In de muzikale voorstelling ABBA Fever komen hits als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo voorbij samen met allerlei anekdotes uit de geschiedenis van ABBA. Zie voor kaarten cultura-ede.nl.

WAGENINGEN

In theater Junushoff is morgen om 20.15 uur Moord met een grote M, een politieke Romeinse komedie van De Spelersfederatie en De Theatertroep te zien, een satire over het moordcomplot op Julius Caesar. Zie voor kaarten junushoff.nl.

VEENENDAAL

De Nederpop All Stars brengen morgen om 20.00 uur samen met Monique en Suzanne Klemann van Loïs Lane Nederlandse klassiekers van onder meer Doe Maar en Het Goede Doel ten gehore in Theater Lampegiet. De grote hits van Loïs Lane komen ook voorbij. Zie voor kaarten lampegiet.nl.