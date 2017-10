Koetshuis blijft beste restaurant uit regio in Lekker Top 100

De jaarlijkse lijst telt de volgens Lekker honderd beste restaurants van Nederland. Het Koetshuis kreeg afgelopen jaar te maken met de ziekte en het overlijden van Wicher Löhr, die met zijn vrouw Saskia jarenlang het gezicht van het bedrijf was.



De hoogste positie is dit jaar voor De Librije in Zwolle, dat de eerste plaats overneemt van Inter Scaldes in Kruiningen.



In de wijde regio blijft De Leest in Vaassen met een vierde plek een hotspot. SchultenHues in Zutphen verloor drie plaatsen en staat op 56, De Echoput in Hoog-Soeren neemt plek 86 in.