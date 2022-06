Docenten en studenten inventariseren het leven op de Wageningse campus: ‘Op zoek naar 1000 soorten’

Falend beleid leidt de ondergang van GVVV in: ‘Bij veel clubs was veel eerder ingegrepen’

De strijd om lijfsbehoud is voor GVVV uitgelopen op een grote teleurstelling. Na de 1-4 nederlaag van zaterdag tegen Kozakken Boys, in de return van de nacompetitiefinale, degradeert de Veenendaalse club uit de tweede divisie. De domper is uiteindelijk het gevolg van falend beleid op sportpark Panhuis.

17:43