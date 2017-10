Dochter overleden motorrijder: ‘Ik zei: tot straks. Maar ‘straks’ komt nooit meer’

Paniek

Er volgde een klap. De airbag in de auto ontplofte en er kwam damp vrij. ‘Opa, de auto staat in brand!’, riepen de jongetjes vanaf de achterbank in paniek. De man stapte uit om te kijken hoe het met de motorrijder was, met zijn kleinkinderen in zijn kielzog. Hij sprak de motorrijder nog voor de ambulance kwam. In het ziekenhuis bleek dat de Edenaar veel inwendig letsel had. Na een paar dagen overleed hij.