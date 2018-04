'Donorlever gevonden voor zieke jonge moeder uit Veenendaal'

Maandagavond zijn artsen in het Erasmus Medisch Centrum begonnen met de operatie. Die heeft de hele nacht geduurd en is op zichzelf goed verlopen, maar er is nog een lange weg te gaan, schrijft Pelgrim. 'De artsen zijn hoopvol. De komende dagen zijn cruciaal.'



Pelgrim deed afgelopen weekeinde namens vrienden en familie een oproep aan naasten van uitzichtloze patiënten op de intensive care. Of die de organen van hun dierbare na overlijden willen donoren. De oproep werd overgenomen door een ic-arts uit Utrecht.



De 29-jarige Jannica van Barneveld is achtergrondzangeres van Rogier Pelgrim. Ze is moeder van een 2-jarige dochter. Van Barneveld werd twee weken geleden ziek, ze bleek een auto-immuunziekte te hebben die haar lever aantast. Ze moest snel een donorlever hebben, anders zou ze overlijden.