DOVO met ‘mogelijk buitenkansje’ en zonder Quincy Arends begonnen aan voorbereiding

En dat terwijl Arends graag bij de derdedivisionist was gebleven. ,,Voor mij waren de laatste maanden sportief gezien niet geweldig. In de weken dat ik geblesseerd was, stond ik tussen de supporters aan de zijlijn. Dat het team veel won en we uiteindelijk in de derde divisie bleven, gaf mij het gevoel: hier wil ik onderdeel van blijven uitmaken. Daar wilde ik ook best wat geld voor inleveren.”