DOVO na verlenging uit de KNVB-beker, GVVV uitgeschakeld door Sparta

Gevangenis­straf geëist tegen Veenenda­ler (38) voor bedreiging hulpverle­ners: ‘Ik kom jou nog op straat tegen’

10:27 VEENENDAAL – Wat de officier van justitie betreft, mag een 38-jarige Veenendaler 1 maand de cel in, zo kreeg hij dinsdag in de rechtbank in Utrecht te horen. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan beledigingen, bedreigingen, verzet tegen aanhouding en mishandeling in zijn woonplaats.