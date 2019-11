Drie autokrakers na achtervolging gepakt in Barneveld

De politie in Barneveld heeft dinsdagavond na een achtervolging drie autokrakers in de kraag gevat. Het trio zou een laptop in Deventer hebben gestolen en wordt verdacht van meerdere auto-inbraken.

Rond 23.00 uur krijgt de politie via een automatisch kentekenplaatscanner (ANPR) een melding binnen dat een auto in Barneveld rijdt die vermoedelijk wordt gebruikt door auto-inbrekers. Agenten gaan op zoek naar het voertuig en zien de verdachten rijden. ,,Zij zien ons ook en nemen halsoverkop nog net de afrit naar de A30. Maar daar staat ook een eenheid van ons. Het gas gaat erop en weer switchen ze snel van richting in de hoop ons af te schudden. Maar daar trappen we niet in”, schrijft een agent in een verslag over de achtervolging op Facebook.

Stopteken

De agenten geven de bestuurder een stopteken, maar die wordt genegeerd en de auto scheurt bijna vijftig kilometer sneller dan is toegestaan over bedrijventerrein Harselaar. De vluchtende autokrakers gooien daar een laptop uit het raam. ,,De blauwe zwaailampen en sirene gaan aan. De auto raast met onverminderde snelheid door. En dan opeens zonder waarschuwing gaat de auto vol in de remmen. Twee mannen springen uit de auto en beginnen te rennen.”



De derde verdachte probeert achter de bestuurdersstoel vandaan te kruipen en op de bijrijdersstoel te gaan zitten. ,,Jammer joh. Dat zagen wij ook”, schrijft de agent. De man wordt aangehouden. Drie andere agenten rennen op dat moment achter de twee vluchtende verdachten aan. ,,De snelste van de vluchters ziet echter geen kans om ons eruit te lopen. Na een flinke sprint moet hij opgeven en geeft zich over.”

In het snotje