Drie ‘Nederlandse’ wolven spoorloos verdwenen: doodgeschoten of natuurlijke dood?

Drie wolven die maanden geleden nog door Nederland zwierven en schapen pakten in Oost-Nederland zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn voor het laatst waargenomen in ons land. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging kan niet zeggen of de dieren een natuurlijke dood zijn gestorven of dat ze gepakt zijn door stropers of jagers.

Maar dat de dieren dood zijn, lijdt geen twijfel. Als al maanden geen drollen meer zijn gevonden in zowel Nederland als de rest van West-Europa van alledrie de dieren, dan zijn ze gestorven, weet wolvenkenner Lelieveld.

Het bericht van de Zoogdiervereniging komt op een moment dat in België een verwoede discussie heerst over het lot van Naya en haar welpen. De dieren zijn zeer waarschijnlijk moedwillig om het leven gebracht. Wolvenbeschermers verwijten jagers, die hun handen in de lucht steken: zij hebben het niet gedaan, zeggen ze.

Robuust

Die discussie vindt niet plaats in ons land. Lelieveld heeft geen enkele aanleiding te denken dat jagers de wolven hebben omgebracht, al kan hij dat evenmin uitsluiten. De dieren kunnen bijvoorbeeld bij het oversteken van een rivier zijn verdronken.



,,Al zijn het zeer robuuste dieren, ze zijn heel taai. We hebben bij wolven die omkwamen bij een verkeersongeval eerdere botbreuken gezien. Die zijn dus gewoon genezen. En we hebben ook dieren gezien die eerder verwond waren door hagel uit een geweer, maar daaraan niet zijn bezweken.’’

Schapendoder