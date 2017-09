Driesterrenkok Boerma bepaalt menu in restaurant Leersum

LEERSUM - Jacob Jan Boerma, één van de twee chefkoks in Nederland met drie Michelinsterren, is sinds deze maand verantwoordelijk voor de menukaart van restaurant Voltaire in Leersum. Wat de bezoekers daarvan merken? ,,Bijvoorbeeld dat ze weten en zien dat ze een wortelpuree eten, maar zich afvragen hoe het dan toch anders smaakt dan anders.’’

,,Samen met drie koks die eerder bij mij De Leest in Vaassen werkten, heb ik het menu samengesteld en ben ik ook verantwoordelijk voor de culinaire invulling van het historische landgoed Parc Broekhuizen. Restaurant Voltaire maakt daar onderdeel van uit. Manager Justin Ultee van Parc Broekhuizen is al jaren een goede vriend van me. Het is een droomlocatie daar op de Utrechtse Heuvelrug.''

U zit nu in het Zwitserse Zürich. Wat doet u daar?

,,Ik ben daar met een aantal andere koks die ook drie Michelensterren hebben, in restaurant ‘The Dolder’ diner en lunch aan het voorbereiden voor 460 gasten. Er is ook een familie uit Abu Dhabi die daar 70 kamers reserveerde, maar niet erg tevreden was over de aankleding van hun slaapvertrekken. Die laten nu een vliegtuig overkomen met allerlei Arabische spulletjes. Echt te gek. Zoiets doe ik een paar keer per jaar om er even uit te zijn.’’

Wat is het handelsmerk van u en dus van Voltaire?

Ik werk veel met specerijen, zuren en frisse tonen. De kruiden en groenten komen uit de eigen kasteeltuin van Parc Broekhuizen. Dat is een groot ding hoor. We zijn die tuin nog aan het opbouwen, maar er staan nu al veel kruiden, zoals basilicum, dragon en zuring, maar ook koolrabi en verschillende slasoorten. Dit is nog een proefjaar, maar er zal straks erg veel uit eigen tuin komen.’’

,,Bijvoorbeeld een knolselderijpuree waarin ik dan een Granny Smith heb verwerkt, waardoor je een zure en frisse smaak krijgt.’’

Uw 'werk' ligt niet zwaar op de maag?

,,Nee. Ik werk volledig zonder boter en veel met sauzen en bouillons. Mensen kunnen best een groot menu bestellen en veel eten, maar dan hebben ze nog niet het gevoel dat ze heel vol zitten.’’