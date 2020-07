Dringen op smalle fietspaden op de Veluwe: ‘Veel te gevaarlijk!’

Hoewel het er steeds minder worden, telt Gelderland nog altijd een groot aantal smalle fietspaden. Deze routes, die je onder meer aantreft in de bossen bij Ede of rond de Posbank bij Rheden, zijn vaak amper anderhalve meter breed. ,,Eigenlijk zijn het plekken waar je elkaar niet in kunt halen’’, zegt Leo Langeveld van de Fietsersbond in Ede.



Intussen neemt de drukte op fietspaden al jaren toe, wat vooral het gevolg is van de groeiende populariteit van de elektrische fiets. Die maakt het voor recreanten makkelijker om lange afstanden af te leggen en dieper het bos in te gaan. Tel daarbij op dat er meer sportfietsers komen en er deze zomer misschien wel meer toeristen dan ooit naar de Veluwe trekken en het resultaat is duidelijk: drukte op de fietspaden.