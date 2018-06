Drugscrimineel aast op boer met financiële kopzorgen

Agent herkent Veenendaal­se dief van camerabeel­den inbraak sportkanti­ne

11:13 RHENEN/ VEENENDAAL - Een 18-jarige Veenendaler, die vorig weekeinde op heterdaad werd betrapt na een inbraak in Rhenen, is door een agent herkend als dader van een inbraak in een sportkantine in Elst. In de nacht van zaterdag op zondag werd de jongeman gearresteerd.