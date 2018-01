Drukte in ziekenhuis Ede om RS-virus

B en W Ede niet blij met brief Info Support

19:31 EDE/ VEENENDAAL Het Veenendaalse ict-bedrijf Info Support blijft proberen om een plek op het Edese bedrijventerrein De Klomp te krijgen. Ook al mag dat niet in het bestemmingsplan. Een brief naar de Edese gemeenteraad is B en W wat in het verkeerde keelgat geschoten.