Duitsers met getrokken pistolen aangehouden op A30 bij Lunteren

GVVV baalt van late tegentreffer

2 december VEENENDAAL - Dat het uiteindelijk 2-2 werd tussen GVVV en Jong Sparta was voor de neutrale toeschouwer een juiste uitslag. Maar voor de spelers en aanhang van GVVV was het een teleurstelling. Want de gelijkmaker van Jong Sparta kwam pas in blessuretijd op het bord.