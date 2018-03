'Dukes of Achterberg': tieners op klompen op de vlucht voor de politie

Grotere namen bij nieuw seizoen Open­lucht­the­a­ter

7:33 EDE - Nederpopband De Dijk is een van de publiekstrekkers van het programma van het Openluchttheater (OLT) aan de Van Pabstlaan in Ede. Het OLT denkt dit jaar flink meer bezoekers te trekken. En dat is nodig ook, blijkt uit een extern rapport.