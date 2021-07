Dutch Domino Team laat in Veenendaal meer dan 573.000 steentjes omvallen

OLYMPISCH GOUD | update ‘Stiekem kijken of het huis van kampioen Annemiek al is versierd’; mogelijke huldiging in Wageningen

28 juli WAGENINGEN - Edwin Hallers staat deze woensdagochtend te snuffelen in de minibieb bij de buren van Annemiek van Vleuten. Maar de inwoner van Zetten komt niet alleen voor een leuk boek. ,,Eigenlijk kwam ik ook stiekem even langs om te kijken of het huis van Annemiek al is versierd", bekent Hallers, die werkt in Wageningen. Hallers is net als burgemeester Floor Vermeulen en Berrie Ruijling die als gangmaker op zijn scooter de wielrenster vaak begeleidde bijzonder trots op hun stadsgenote.