Edenaar gaat door het lint en vernielt tientallen ruiten in flatgebouw en van auto’s: ‘Het was altijd zo’n aardige man’

Studente heeft bijtwonden, blauwe plekken en trauma na vrijpartij, verdachte (29) ‘beleefde dat heel anders’

16 juli ARNHEM - De eerstejaars studente in Wageningen hoorde hem spelen in de band op het feest en vond hem leuk. Ze raakten in gesprek en besloten naar haar woning te gaan. Zij stemde in met de seks. Maar hij werd hardhandig, zegt zij. Hij deed haar pijn. Ze riep dat ze dit niet wilde en duwde hem weg. Maar hij ging door.