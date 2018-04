Edenaar probeert 60 kilo coke in lading kip te verschepen, OM eist 5 jaar cel

Begin oktober 2017 werd de coke -met een straatwaarde van zeker een paar miljoen- bij V. afgeleverd in een Mercedes Vito. Hij zette het over in acht tot tien kippendozen en nam de auto mee naar huis om de laadruimte de volgende dag af te vullen met 500 kilo kip. ,,U sliep vast niet zo lekker, die nacht’’, merkte de rechter tijdens zitting op. ,,Niet echt, nee’’, antwoordde V..



De Edenaar reed het busje zelf naar het vrieshuis in Nijkerk, met twee mannen van de opdrachtgever achter hem aan. Die namen het stuur vlak voor de aflevering over. ,,Want ik wilde daar niet verantwoordelijk voor zijn.’’



Een medewerker van het vrieshuis temperatuurde niet veel later de lading en ontdekte dat sommige dozen in de partij niet koud genoeg waren.



V.: ,,Ik werd gebeld met de mededeling dat er in sommige dozen geen kip zat. Dat meldde ik bij mijn opdrachtgever via de speciale telefoon die ik daarvoor moest gebruiken, maar zij deden niks. Niet veel later hoorde ik op het nieuws dat de partij coke in Hoek van Holland was onderschept door de douane. Ik belde opnieuw met de zwarte telefoon om dat door te geven, zodat ze wisten dat ik het niet had gestolen of zo. En toen vernietigde ik het mobieltje. Het was klaar.’’