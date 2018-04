Helpen

De verdachte gaf in de rechtbank toe in de fout te zijn gegaan. ,,Ik zag dat mijn vrienden betrokken raakten bij een vechtpartij. Ik wilde ze helpen.’’ Over de aard van de ruzie tastte de Edenaar op dat moment in het duister, erkende hij: ,,Ik dacht er gewoon geen seconde over na. Ik heb zoiets nooit eerder gehad. Normaal ben ik degene die als eerste wegloopt bij een ruzie.’’

De officier van justitie had geen goed woord over voor het gedrag van de jonge vechtersbaas. ,,Ik wind me verschrikkelijk op over de houding van verdachte. Zijn gedrag is laf, hij speelde voor eigen rechter. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan zinloos geweld. En of hij schuldbewust is? Ik merk er helemaal niets van.’’